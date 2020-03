Unter Drogeneinfluss 40-Jähriger klaut Handy aus Pkw und baut auf der Flucht einen Unfall

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montagmorgen, 2. März, gegen 7.45 Uhr, überraschte eine 22-Jährige in der Austraße in Münchberg einen 40-Jährigen, der gerade den Innenraum ihres geparkten Mercedes durchwühlte und ein Handy entwendete. Der 40-Jährige, ein in Münchberg wohnhafter Tscheche, flüchtete daraufhin mit einem orangen Renault mit tschechischer Zulassung.