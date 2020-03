Mit Haftbefehl gesucht 21-Jähriger versteckt sich unter seinem Bett vor der Polizei

Foto: 123rf.com

Am Mittwochabend, 4. März, gegen 20.40 Uhr, fuhren Beamte der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald eine Wohnung in Neunburg vorm Wald an, um nach einen 21-jährigen Mann, der mit Haftbefehl gesucht wurde, zu schauen.