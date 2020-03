Zeugen gesucht Diebe machten sich an Autos zu schaffen – roten Skoda geklaut

Einen roten Skoda mit den Kennzeichen „HO-RT 2“ erbeuteten bislang Unbekannte am Dienstagnachmittag, 3. März, im Hofer Stadtgebiet. Vermutlich dieselben Täter entwendeten von einem anderen Wagen die Kennzeichen „DLG-RS 781“ und machten sich an weiteren Autos zu schaffen. Die Kripo Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hof. Kurz nach 16.15 Uhr hatte die Eigentümerin des roten Skoda Citigo ihren Wagen vor dem Wohnanwesen im Peuntweg abgestellt, um Einkäufe ins Haus zu bringen. Das unversperrte Fahrzeug war für einen kurzen Moment unbeobachtet. Die Autodiebe nutzten die Gelegenheit und entkamen mit dem Skoda im Zeitwert von etwa 11.000 Euro unerkannt.

Eine gute Stunde vorher, gegen 15 Uhr, fiel aufmerksamen Zeugen auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Schollenteichstraße ein Mann auf, der sich an dort abgestellten Autos zu schaffen machte. Nachdem der Unbekannte aus einem unversperrten Wagen mehrere Autoschlüssel erbeutet hatte, versuchte er sich an weiteren Fahrzeugen. Der ertappte Dieb flüchtete anschließend zu Fuß auf der Konradsreuther Straße und entkam.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag, zwischen 14.50 Uhr und 18 Uhr, entwendeten Unbekannte die Kennzeichen „DLG-RS 781“ von einem geparkten Opel Insignia in der Eppenreuther Straße. Gleichzeitig stahlen die Täter einen kleinen Bargeldbetrag und einen Koffer aus dem Fahrzeug.

Eine sofortige Fahndung der Hofer Polizei nach den Dieben verlief bis in die Abendstunden ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen haben Kriminalbeamte übernommen. Die Ermittler prüfen Tatzusammenhänge und gehen derzeit davon aus, dass es sich bei allen Diebstählen um dieselben Täter handelt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.