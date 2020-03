Die Polizei sucht Zeugen Unbekannte klauen Pferdeanhänger

Foto: 123rf.com

In der Zeit zwischen Samstag, 29. Februar, 18 Uhr, und Montag, 2. März, 13 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Siemensstraße in Marktleuthen einen blauen, zweiachsigen Pferdeanhänger der Marke Pullman im Wert von etwa 3.500 Euro, mit dem zwei Pferde transportiert werden können.