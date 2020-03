Die Polizei ermittelt Paketboten geschlagen – Mann tickt aus, weil er für seinen Nachbarn ein Paket annehmen sollte

Mit deftigen Beleidigungen und einem versuchten Schlag mit einem Gegenstand war am Dienstagmittag, 3. März, ein Postbote bei der Zustellung eines Paketes konfrontiert. Die Polizei Hof nahm die Ermittlungen auf.

Hof. Der Zusteller wollte gegen 11.15 Uhr ein Paket in der Fischergasse in Hof liefern. Da der Empfänger nicht zu Hause war, fragte er einen anderen Hausbewohner, ob er das Paket für seinen Nachbarn in Verwahrung nehmen würde. Dieser reagierte mit einer deftigen Beleidigung gegen den Lieferer. Damit nicht genug, schlug er mit einem Gegenstand nach dem Postboten, traf ihn glücklicherweise aber nicht. Die Polizeiinspektion ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.