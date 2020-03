Tankstellenbetrug Getankt und nicht bezahlt – 27-Jährige begleicht ihre Schuld nicht

Bereits am Donnerstag, 27. Februar, tankte eine 27-Jährige aus Burglengenfeld ihr Fahrzeug an der Tankstelle in Altenkreith in Roding. Nachdem die EC-Karte nicht funktionierte, wollte die junge Frau das Geld in Bar vorbeibringen.