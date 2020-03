Verdacht eines Tötungsdeliktes Drei Monate alten Säugling in Tirschenreuth tot aufgefunden – Mutter festgenommen

Am Mittwoch, 26. Februar, wurden Einsatzkräfte in eine Wohnung in Tirschenreuth gerufen, in der kurz darauf ein drei Monate altes Baby tot aufgefunden wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.