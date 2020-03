Sachbeschädigung Außenspiegel von geparktem Auto abgetreten

Foto: 123rf.com

Wie bereits am 1. März berichtet, wurde von einem Pkw, der in der Fischbacher Straße in Teublitz abgestellt war, der rechte Außenspiegel abgetreten. Nun meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der PI Burglengenfeld.