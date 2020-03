Weiterfahrt unterbunden Fahrzeugführer mit 1,2 Promille am Autohof in Thiersheim erwischt

Foto: Tatiana Epifanova/123rf.com

Die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb kontrollierten am Montagnachmittag, 2. März, einen Pkw mit polnischer Zulassung am Autohof in Thiersheim. Hierbei stellten die Beamten beim 43-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest.