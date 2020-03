Unfall im Landkreis Tirschenreuth Autofahrer übersieht Fußgänger – 69-Jähriger stirbt

Am Dienstag wurde in Neusorg im Landkreis Tirschenreuth ein Fußgänger angefahren und verstarb noch an der Unfallstelle