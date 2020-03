Mit Haftbefehl gesucht 32-Jähriger konnte seine Strafe nicht zahlen

Einer Polizeistreife gelang es am Dienstag, 3. März, gegen 8.45 Uhr, einen per Haftbefehl gesuchten, wohnsitzlosen 32-jährigen Mann in Teunz festzunehmen.