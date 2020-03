Fatales Fahrmanöver Sie wollte einem Eichhörnchen ausweichen – 25-Jährige überschlägt sich mehrfach mit ihrem Auto

Eine junge Frau war am Montagvormittag, 2. März, auf der Bundesstraße B14 von Wernberg in Richtung Holzhammer in ihrem Ford unterwegs, als sie ein Eichhörnchen bemerkte, das gerade über die Fahrbahn hüpfte.