Hinweise erbeten Unbekannter touchiert Pkw und flüchtet

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag, 29. Februar bis 1. März, wurde in der Schmiedgasse in Nabburg ein Pkw der Marke Dacia angefahren. Dieser stand am Fahrbahnrand und wurde von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert.