Gewahrsam Randale an der Tanke – betrunkenes Duo wird bei der Polizei ausgenüchtert

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntagmittag, 1. März, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich an einer Tankstelle in der Industriestraße zwei deutlich alkoholisierte männliche Personen aufhalten sollten, die den Betrieb störten.