Die Polizei ermittelt Opel von einem Firmengelände in Weiden gestohlen

Über das Wochenende entwendeten Unbekannte einen Opel Insignia vom Gelände eines Autohauses in Weiden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiden. Zwischen Freitagnachmittag, 28. Februar, und Sonntagvormittag, 1. März, entwendeten Unbekannte einen Opel Insignia Sports Tourer im Wert von etwa 25.000 Euro vom Hof eines Autohauses in der Dr.-Johann-Stark-Straße. Wie sie an das Fahrzeuge gelangten, ist noch Teil der Ermittlungen. Das Fahrzeug dürfte mit ebenfalls in der Nähe entwendeten Kennzeichen versehen worden sein.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden führt die Ermittlungen. Zeugen, die am Wochenende in der Nähe des Autohauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 0961/ 401-291 an die Ermittler wenden.