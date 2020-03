Ermittlungen Drei mutmaßliche Containeraufbrecher festgenommen – einer war erst zwölf!

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten am Sonntagabend, 1. März, Beamte der Polizeiinspektion Hof drei junge Männer bei dem Aufbruch eines Elektroschrottcontainers festnehmen.

Hof. Um 22.15 Uhr teilte dieser drei Personen mit, die sich in der Oelsnitzer Straße an dem Container für Elektroschrott zu schaffen machten. Die kurz darauf eingetroffene Streife nahm zwei Täter im Alter von 17 und 18 Jahren auf dem Gehweg direkt vor dem Container fest. Wie sich herausstellte, war der Container aufgebrochen und Elektroartikel bereits zum Abtransport in einer Tüte bereitgestellt worden. Zudem entdeckten die Beamten einen dritten Täter im Alter von zwölf Jahren im Inneren des Stahlbehälters. Nach erfolgter Anzeigenbearbeitung holten die Eltern die drei Jungen von der Dienststelle ab. Während die bereitgestellten Elektronikartikel einen Wert von circa 50 Euro haben, entstand durch den Aufbruch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.