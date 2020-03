Fahndungserfolg Haftbefehl wegen Warenkreditbetrugs gegen Trio erlassen

Mittels ungedeckten Konten betrogen drei rumänische Staatsangehörige mehrmals ein Geschäft für Wohnraumgestaltung um einen insgesamt fünfstelligen Eurobetrag. Nach Ermittlungen der Polizei Marktredwitz und Kriminalpolizei Hof befinden sich die Tatverdächtigen nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Marktredwitz/Landkreis Wunsiedel. Ab Mitte Februar suchten die Rumänen insgesamt sechs Mal das Fachgeschäft in der Fikentscherstraße auf und bezahlten jeweils diverse Waren, wie Tapeten, Teppiche und Bodenbeläge, mit EC-Karten im Lastschriftverfahren. Die Angestellten des Ladens wurden nach und nach auf das Trio aufmerksam, da es zum Teil Ware in großen Mengen kaufte und in verschiedene größere Fahrzeuge lud.

Wie sich wenig später herausstellte, waren die Konten bei keinem der Bezahlvorgänge gedeckt. Am Freitag erstatte das Geschäft Anzeige bei der Polizeiinspektion Marktredwitz und die Beamten nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Als die dreisten Betrüger am Folgetag erneut in dem Laden Waren aussuchten, verständigten die Angestellten sogleich die Inspektion und Polizisten nahmen die zwei Männer im Alter von 43 und 59 Jahren sowie eine 32-jährige Frau vorläufig fest. Insgesamt entstand dem Geschäft in Marktredwitz ein Schaden von rund 14.200 Euro.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Plauen konnten die örtlich zuständigen Beamten ein Teil der betrügerisch erlangten Gegenstände auffinden und sicherstellen. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Sonntag gegen die drei Beschuldigten Haftbefehl wegen Warenkreditbetruges. Beamte brachten sie anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten.