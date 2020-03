Aufgemalt Backwaren mit einem Fünf-Euro-Schein mit Hakenkreuz bezahlt

Ein bislang unbekannte Person bezahlte am 27. Februar zwischen 14.30 und 16 Uhr mit einem Fünf-Euro-Schein, auf dem ein Hakenkreuz aufgemalt war, seine Waren bei einer Bäckerei in der Georgenstraße in Nabburg.