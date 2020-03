Polizei behindert Autofahrer steuert durch die Rettungsgasse, um schneller voranzukommen

Am Donnerstag, 27. Februar, wurde ein Lkw-Brand auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Leuchtenberg und Vohenstrauß in Fahrtrichtung Waidhaus gemeldet. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung des Brandes bildete sich in diesem Bereich ein Rückstau, was zur Sperrung der Fahrbahn in Richtung Waidhaus führte.