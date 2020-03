Kontrolle bei der Einreise 37-Jähriger hatte verbotene Schmerztabletten im Gepäck

Verbotene Schmerztabletten führte ein tschechischer Staatsangehöriger mit sich, als er am Sonntagnachmittag, 1. März, mit dem Zug aus der Tschechischen Republik ins Bundesgebiet einreiste.

Schirnding/Landkreis Wunsiedel. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Reisegepäcks entdeckten die Fahnder der Grenzpolizei in seinem Rucksack vier „Subutex“-Tabletten und zwei aufgezogene Einwegspritzen, in denen sich, nach eigener Aussage, jeweils eine halbe aufgelöste Tablette befand. Bei „Subutex“ handelt es sich um ein starkes Schmerzmittel, das zur Gruppe der Opiate gehört und dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt. Da der 37-jährige Reisende keinen ärztlichen Nachweis für einen legalen Besitz bzw. Konsum erbringen konnte, wurde er wegen Rauschgiftschmuggels angezeigt und die Tabletten sowie die Einwegspritzen sichergestellt. Da die Beamten in seinem Rucksack zudem ein Einhandmesser auffanden, das in keinem verschlossenen Behältnis und ohne berechtigtes Interesse mitgeführt wurde, kam noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz oben drauf.