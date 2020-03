Kontrolle verloren Pkw überschlägt sich – Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 29. Februar, um 18.20 Uhr, verlor der Fahrer eines Pkws der Marke Skoda Octavia auf der Kreisstraße SAD1 in Bruck die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er zunächst nach rechts ins Bankett geriet und dann durch Übersteuern in den linken Straßengraben fuhr.