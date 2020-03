Ausreißerin erwischt 17-jährige Jugendliche wollte sich erneut aus dem Staub machen

Eine Jugendliche, die wiederholt von zu Hause ausgebüchst war, wurde am Sonntagnachmittag, 1. März, von Beamten der Grenzpolizei Selb wieder „eingefangen“.

Schirnding/Landkreis Wunsiedel. Die Fahnder kontrollierten die 17-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Forchheim als Reisende in einem grenzüberschreitenden Zug in Richtung Tschechischer Republik. Bei der Überprüfung ihrer Personalien wurde bekannt, dass sie als vermisst galt und deshalb zur Fahndung ausgeschrieben war. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Jugendliche bereits zum zweiten Mal von zu Hause abgängig war, sich im Februar 2020 in die Slowakei abgesetzt hatte, dort aber angetroffen und vorübergehend in einem Kinderheim untergebracht wurde. Dort wurde sie dann von ihrem Vater abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Unter dem Vorwand, spazieren gehen zu wollen, entfernte sie sich jetzt erneut von der elterlichen Wohnung und begab sich wieder auf Reisen. Am Sonntagabend wurde die Vermisste auf der Dienststelle der GPI Selb an ihren Vater übergeben. Das Jugendamt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.