7.000 Euro Schaden Vorfahrt missachtet – Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Als am Samstag, 29. Februar, gegen 11.20 Uhr, der Fahrer eines Nissan von der Hermann-Ehlers-Straße in Maxhütte-Haidhof kommend nach links in Richtung Deglhof abbiegen wollte, übersah er einen Ford, der aus seiner Sicht von rechts kommend in die gleiche Richtung fahren wollte.