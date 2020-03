Hinweise erbeten Dieb klaut ganzen Satz Alukompletträder

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. Februar, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Garage in Pottenstetten in Burglengenfeld einen Satz Alukompletträder im Wert von 1.000 Euro.