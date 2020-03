In der Nacht von Sonntag auf Montag, 1. auf 2. März, wurde ein drei- bis fünfjähriger kastrierter Kater mit grau-schwarzer Fellzeichnung durch einen unbekannten Täter getötet.

Teublitz. Der Kater wurde mit einer Drahtschlinge erdrosselt und an einem Zaun in Teublitz in der Bahnhofstraße befestigt. Leider war das Tier nicht gechippt, sodass eine Zuordnung zu seinem Besitzer nicht möglich war.

Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 09471/ 7015-0 an die Polizeiinspektion Burglengenfeld.