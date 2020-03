Niemand verletzt Pkw-Fahrer stößt mit Front in bevorrechtigten Pkw

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Als ein 80-jähriger Pkw-Fahrer am Samstag, 29. Februar, in Burglengenfeld von der Paul-Dietrich-Straße kommend auf die Friedhofstraße einfahren wollte, übersah er einen bevorrechtigten Pkw auf der Friedhofstraße, der von der Pithiviersbrücke kommend in Richtung Zementwerk fuhr.