Vorläufig festgenommen Zwei Vietnamesen reisen illegal nach Deutschland ein

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Samstagmittag, 29. Februar, zwei vietnamesische Staatsbürger als Busreisende auf dem Weg von Berlin nach München am Autohof in der August-Horch-Straße in Münchberg.