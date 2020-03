0,86 Promille Im Rausch geparkte Autos angefahren

Foto: 123rf.com

Am Samstagabend, 29. Februar, befuhr ein 49-jähriger aus Naila mit seinem Hyundai die Lichtenberger Straße in Naila stadtauswärts. Im Verlauf der Straße waren am rechten Straßenrand mehrere Fahrzeuge geparkt. Aufgrund vorausgegangenem Alkoholkonsum nahm der Herr den Abstand zu den parkenden Fahrzeugen falsch wahr.