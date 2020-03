Ursache unklar Brüder geraten in Amberg in Streit – „Beteiligte stark alkoholisiert und nicht auskunftsbereit“

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 29. Februar, gegen 3 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Karlsbader Straße in Amberg zu einer Körperverletzung zwischen zwei Brüdern, die beide in Amberg wohnen.