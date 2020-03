Die Polizei ermittelt Jugendliche beim Jägermeister-Diebstahl erwischt

Foto: Ursula Hildebrand

Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren aus dem Stadtgebiet Amberg waren am Freitag, 28. Februar, gegen 17.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Kaiser-Ludwig-Ring dabei beobachtet worden, wie einer der Personen eine Flasche Jägermeister in seinem Hosenbund verschwinden ließ.