Die Polizei ermittelt Schlägerei an einer Bushaltestelle in Weiden

Foto: 123rf.com

Die Polizeiinspektion Weiden erhielt am Samstag, 29. Februarm gegen 19.15 Uhr, die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einer Bushaltestelle in der Dr.-Pfleger-Straße. Gemäß der Mitteilung sollten dort circa zwölf Personen aufeinander losgehen.