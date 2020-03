Nicht angepasste Geschwindigkeit 22-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss in die Leitplanke

Foto: 123rf.com

In den Morgenstunden des Samstags, 29. Februar, fuhr ein 22-jähriger Helmbrechtser von Volkmannsgrün kommend nach Hause. In der Linkskurve auf Höhe des Wasserflo kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die dortige Leitplanke.