Hinweise erbeten Kleintransporter angefahren – Polizei sucht Geschädigten und Verursacher

Ein Zeuge meldete am Freitag, 28. Februar, bei der Polizei Hof eine Unfallflucht. Als die Polizei am Unfallort eintraf, waren weder der Unfallverursacher, noch der Geschädigte vor Ort.

Hof. Am Freitagnachmittag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall in der Schillerstraße in Hof. Ein etwa 25 Jahre alter Mann sei mit einem schwarzen Auto mit Hofer Zulassung gegen einen geparkten Kleinwagen gefahren. Der Fahrzeugführer sei danach ausgestiegen und habe sich den Schaden angesehen. Anschließend sei er davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem geparkten lilafarbenen oder dunkelblauen Kleinwagen mit Forchheimer Zulassung ist wahrscheinlich ein Sachschaden entstanden. Während die Polizei zum Einsatzort unterwegs war, kehrte der Fahrzeugführer des geparkten Kleinwagens zu seinem Auto zurück und fuhr davon, offensichtlich ohne den Schaden zu bemerken.

Die Polizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrzeug des Unfallverursachers oder des Geschädigten machen? Wer ist im Besitz eines lilafarbenen oder dunkelblauen Kleinwagens mit Forchheimer Kennzeichen und hat einen Unfallschaden an seinem Auto festgestellt? Zeugen des Unfalls und der geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.