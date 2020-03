Die Polizei ermittelt Zwischen 1,2 und 2,12 Promille – Streit vor einer Weidener Diskothek eskaliert

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine 19-Jährige aus Neustadt an der Waldnaab geriet am Samstag, 29. Februar, gegen 2.15 Uhr, vor einer Diskothek in Weiden mit einer 22-jährigen aus Grafenwöhr sowie einem 21-jährigen Weidener in Streit.