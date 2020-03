Die Polizei ermittelt Autofahrer erwischt Dieb auf frischer Tat

Am Freitagmorgen, 28. Februar, genauer von 2 bis 2.15 Uhr, soll sich ein 40 Jahre alter Mann aus Münchberg an den in der Wittelsbacher Straße in Selb abgestellten Pkws zu schaffen gemacht.

Selb/Landkreis Wunsiedel. Er soll dabei von Auto zu Auto gegangen und probiert haben, ob das Fahrzeug abgesperrt ist oder nicht. An einem Pkw Daimler, Typ B200, eines 54 Jahre alten Mannes aus Selb hatte er offensichtlich Erfolg und ist auf der Beifahrerseite in den Wagen eingestiegen. Zeitgleich ist der Besitzer des Daimler zufällig aus seinem Wohnhaus gegenüber heraus auf die Straße gekommen. Er habe laut eigenen Angaben an seinem Pkw einen „komischen“ Schatten wahrgenommen und sei daher zu seinem Daimler gegangen. Dort habe er dann eine männliche Person in seinem Fahrzeug festgestellt, die daraufhin, ohne etwas aus dem Wagen entnommen zu haben, schnellen Schrittes zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet sei. Nach Angaben des 54-Jährigen habe er erst einige Minuten nach diesem Erlebnis realisiert, was kurz zuvor passiert sei und dann erst die Polizei verständigt.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung rund um den Tatort verlief zunächst negativ, jedoch konnte im Inneren des Daimler auf der Beifahrerseite ein blaues Taschenmesser aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen, in die auch Kollegen der Bundespolizei involviert waren, wurde zudem noch in der Fußgängerzone von Selb eine schwarze Umhängetasche aufgefunden. Beide vorgenannten Gegenstände konnten im Nachgang dem 40-Jährigen aus Münchberg zugeordnet werden. Mittels seiner am Tatort und in Teilen des Selber Stadtgebiets hinterlassener Schuheindruck-Spuren im Schnee konnte der 40 Jahre alte Mann dann schließlich überführt werden. Er konnte wenig später am Bahnhof Selb angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er war geständig.

Wenige Stunden zuvor hatte sich ein ähnlicher Fall, ebenfalls in Selb, in der Straße Schmiedbergl ereignet. Hier wurde aus einem geparkten, nicht versperrten Subaru Justy eines 22 Jahre jungen Mannes aus Selb am 27. Februar, 21.20 bis 23.20 Uhr, eine Power-Bank mit einem Wert von circa zehn Euro entwendet. Auch dieser Fall geht auf das Konto des 40-Jährigen aus Münchberg. Gegen ihn wird nun seitens der Polizei Marktredwitz aufgrund der vorgenannten Fälle wegen Diebstahlsdelikten ermittelt.