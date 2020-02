Zeugen gesucht Autos in Brand gesteckt

Freitagnacht, 28. Februar, entdeckte zuerst ein Zeuge einen geparkten, brennenden Mercedes in Naila. Kurze Zeit später brannte auch in Leupoldsgrün ein abgestellter Kia.

Landkreis Hof. Die alarmierten Feuerwehren konnten die Brände schnell löschen. Die Kripo in Hof hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz vor Mitternacht, gegen 23.50 Uhr, fing der geparkte Mercedes in Stengelstraße in Naila Feuer. Ein Zeuge entdeckte das Feuer und alarmierte über den Notruf die Feuerwehr. Eine Stunde später, am frühen Samstagmorgen, gegen 0.45 Uhr, brannte in der Schulstraße in Leupoldsgrün ein Kia. Die Flammen griffen dabei auf ein Carport über, unter dem das Fahrzeug parkte. In beiden Fällen gelang es den eingesetzten Kräften der Feuerwehren die Brände schnell zu löschen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden in Naila und Leupoldsgrün geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 bei der Kripo in Hof zu melden.