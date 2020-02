Die Polizei ermittelt Lastwagen geklaut, Unfall gebaut, Autofahrerin angegriffen – 27-Jähriger in Haft

Nachdem ein 27-Jähriger am Mittwoch, 26. Februar, einen Lastwagen in Rehau gestohlen und damit einen Verkehrsunfall in Stammbach verursacht hatte, griff er eine 46-jährige Autofahrerin an. Am Donnerstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl gegen den jungen Mann.