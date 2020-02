„No Hands“ Klinikum St. Marien Amberg beteiligt sich an Kampagne

Foto: Klinikum/Dietl

Das Händeschütteln ist der wichtigste Übertragungsweg für Infektionskrankheiten. Rund 80 Prozent aller Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen, meldet die WHO. Viren an der Hand machen zwar allein noch nicht krank, trotzdem sind unsere Hände für die Viren wie Transporter in den Körper. Das Risiko wird durch die Tatsache erhöht, dass wir mit unseren Händen häufig unser Gesicht berühren.