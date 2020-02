Bereits zwischen 13. Januar und 17. Februar haben bisher Unbekannte eine Bushaltestelle in Tirschenreuth beschmiert.

Tirschenreuth. Unbekannte brachten mit einem Filzstift mehrere Hakenkreuze an der Bushaltestelle an der Hauptschule in der Mühlbühlstraße an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Weiden in der Oberpfalz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0961/ 401-291 Hinweise entgegen.