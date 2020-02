Hinweise erbeten Unbekannter schlägt Heckscheibe mit Steinplatte ein

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 26. auf 27. Februar, wurde in Bruck in der Oberpfalz auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein BMW beschädigt. Der unbekannte Täter warf mit einer Steinplatte die Heckscheibe des Pkws ein und beschädigte zudem die rechte hintere Türe des Fahrzeugs.