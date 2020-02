Update Fliegerbombe bei Tirschenreuth erfolgreich entschärft

Foto: Sergey Kuznetsov/123rf.com

Am Donnerstag, 27. Februar, gegen 17 Uhr, wurde bei Baggerarbeiten in der Nähe von Lengenfeld bei Tirschenreuth eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg aufgefunden. Diese wurde am Freitag, 28. Februar, erfolgreich entschärft.