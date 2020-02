Unachtsamkeit 78-jährige Pkw-Fahrerin fährt auf Pkw einer 54-Jährigen auf

Foto: Ursula Hildebrand

Aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringem Sicherheitsabstand fuhr am Donnerstag, 27. Februar, zur Mittagszeit eine 78-jährige Schwandorferin in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf mit ihrem Pkw auf eine vor ihr fahrende 54-Jährige aus Bodenwöhr auf.