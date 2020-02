Hinweise erbeten Vier Wahlplakate in Schwandorf gestohlen

Im Zeitraum von Montag, 10. Februar, bis Donnerstag, 27. Februar, wurden in Schwandorf vier Wahlplakate gestohlen. Die Kriminalpolizei Amberg sucht Zeugen.

Schwandorf. Zwischen Mittwoch, 26. Februar, und Donnerstag, 27. Februar, wurden in der Bellstraße in Schwandorf zwei Wahlplakate durch unbekannte Täter entwendet.

Zudem wurde zwischen Donnerstag, 20. Februar, und Montag, 24. Februar, in der Sommerstraße und von Montag, 10. Februar, bis Freitag, 14. Februar, in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwandorf jeweils ein Wahlplakat gestohlen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich sollen unter der Telefonnummer 09621/ 890-0 mitgeteilt werden.