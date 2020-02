Weiterfahrt unterbunden 27-Jähriger fährt trotz Fahrverbot mit dem Pkw

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Pech für einen slowakischen Staatsangehörigen, dass er am Mittwochnachmittag, 26. Februar, in eine Kontrollstelle der Bereitschaftspolizei bei Arzberg fuhr. Im Zuge der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 27-jährigen Kfz-Führer ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland vorlag.