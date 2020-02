Hinweise erbeten Unbekannter entfernt gewaltsam Kennzeichen eines Kleintransporters

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar, 18.45 Uhr, bis Mittwoch, 26. Februar, 13.30 Uhr, entfernte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam ein amtliches Kennzeichen eines silbernen Kleintransporters, der zur Tatzeit in der Rathausstraße in Burglengenfeld abgestellt war.