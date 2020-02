Ermittlungen laufen Einbruch in Gaststätte in Arzberg – Bargeld entwendet

Foto: 123rf.com

Bislang unbekannte Tatverdächtige hebelten an einer Gaststätte in der Maxstraße in Arzberg augenscheinlich mit einem Brecheisen und einem Schlitzschraubenzieher ein Fenster zur Gaststube auf und gelangten so ins Innere. Dort sei dann ein versperrter Kassenschub im Tresen-Bereich aufgebrochen worden und aus diesem Bargeld in Höhe von circa 300 Euro entwendet worden.