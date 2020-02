Unfall im Kreisverkehr Renault-Fahrer übersieht Audi-Fahrerin und es kommt zum Zusammenstoß

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 26. Februar, gegen 17.10 Uhr, ereignete sich in einem Kreisverkehr im Bereich Bayreuther Straße in Marktredwitz ein Verkehrsunfall zwischen einem Renault und einem Audi.