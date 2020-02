Fußgängerin leicht verletzt Pkw-Fahrer übersieht Fußgängerin beim Einfahren in Parkplatz

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Schwarzenbach am Wald am Mittwochvormittag, 26. Februar.