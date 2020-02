Windböen und Schneeglätte Pkw gerät in den Straßengraben – Fahrerin leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 26. Februar, befuhr eine 33-jährige Wunsiedlerin mit ihrem Pkw in Tröstau die Straße von Vordorf in Richtung Meierhof. Aufgrund von Windböen und Schneeglätte auf der Fahrbahn kam ihr Pkw ins Schleudern und geriet nach links in den Straßengraben.