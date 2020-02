Weiterfahrt untersagt Mann gibt Führerschein wegen Drogendelikt ab und fährt trotzdem Auto

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwochmittag, 26. Februar, fiel Schleierfahndern der Hofer Grenzpolizeigruppe auf der Autobahn A9 bei Gefrees in Fahrtrichtung Süden ein Pkw mit Berliner Zulassung auf. Am Parkplatz Streitau-West unterzogen die Beamten den mit einem Mann besetzten Opel einer Kontrolle.